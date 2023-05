Università degli studi e Rai insieme per la Costituzione

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAG - Si svolgerà lunedì 29 maggio, nell'aula magna del rettorato la giornata conclusiva e la premiazione del concorso "Fotografa la Costituzione", un evento promosso dall'Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria e la partecipazione attiva di Rai per l'Umbria, per celebrare i 75 anni dell'entrata in vigore della Carta.

L'iniziativa, con il patrocinio del Senato, è dedicata alle studentesse e agli studenti iscritti all'Ateneo e a quelli frequentanti l'ultimo anno delle scuole secondarie che, attraverso "l'arte fotografica", hanno interpretato i principi e i valori della Costituzione.

"Il 75/o anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione - ha detto il rettore, Maurizio Oliviero - ci dona l'occasione per incoraggiare la riscoperta dei suoi valori fondamentali e condivisi, in primis nei confronti delle nostre e dei nostri giovani, che rappresentano, oltre al nostro futuro, innanzi tutto il nostro presente. L'Ateneo, in collaborazione con l'Ufficio scolastico e con il prezioso sostegno del servizio Rai per il Sociale e di Rai Umbria, ha voluto cogliere questa preziosa opportunità per sensibilizzare le nuove generazioni sui principi di uguaglianza, libertà e legalità, fondamento del nostro ordinamento democratico. Il concorso ribadisce il nostro impegno quotidiano a tramandare, preservare e custodire i valori della nostra amata Carta Costituzionale, cercando di farne comprendere ai nostri giovani l'importanza, che sfida il tempo e le congiunture sociali e politiche: dignità della persona e del lavoro, libertà e uguaglianza, democrazia, etica e legalità".

"Ripartire dai territori unendo le energie - il commento di Giovanni Parapini, direttore Rai Umbria -: la consapevolezza e la creatività dei giovani insieme al mondo accademico e al mondo della comunicazione è uno dei compiti principali del servizio pubblico perché includere e valorizzare eccellenze e gioventù rappresentano fedelmente la missione della Rai nel restare ancorata ai principi e ai valori della Repubblica". “L'Ufficio scolastico regionale partecipa con vivo apprezzamento all'evento conclusivo del concorso – ha sottolineato Sergio Repetto, direttore della struttura - che ha avuto un significativo riscontro presso gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della nostra Regione. La felice intuizione del rettore Oliviero di celebrare il 75/o anniversario della firma della legge fondamentale attraverso il linguaggio iconico e i dispositivi digitali ha, infatti, suscitato l'interesse di oltre 60 studenti ai quali va il plauso per aver svolto con impegno e creatività il compito assegnato dal bando. Il supporto fornito da questo Ufficio alla diffusione del bando e alla selezione dei vincitori ha contribuito ad un risultato che ci conforta e ci sprona a continuare nell'impegno di avvicinare gli studenti ai grandi temi del nostro tempo. Ai dirigenti scolastici e ai docenti, infine, che hanno curato l'attuazione del bando nelle proprie istituzioni scolastiche va un vivo sentimento di apprezzamento per il consueto e professionale riscontro alle comunicazioni istituzionali di questo Ufficio”.