Comune umbro non concede patrocinio per il libro di Vannacci

Il Comune di Passignano sul Trasimeno ha deciso di "non concedere il patrocinio alla manifestazione Isola del libro" per la presenza del generale Roberto Vannacci alle iniziative della rassegna letteraria. Lo ha annunciato il sindaco Sandro Pasquali, Pd, con un post su Facebook. Spiegando che la presenza nel programma "impone una profonda riflessione".

"Avevamo chiesto agli organizzatori - spiega Pasquali - di non portare questo evento, e ci era stato assicurato, come mediazione, che non si sarebbe svolto nel territorio. Questa presenza ha già creato all'interno di Isola del libro dimissioni ed uscite di importanti esponenti culturali dei nostri territori. Scopriamo dal programma la sua presenza a fine maggio, crediamo che sia una mancanza di rispetto verso l'amministrazione cui era stato assicurato altro. Ci dispiace per la manifestazione, che ha sempre raccolto i favori del Comune di Passignano, ma la presenza di Vannacci, che prosegue con le sue esternazioni anche in queste ore, ci vede costretti a non concedere il patrocinio del Comune alla manifestazione Isola del libro".

"Non si parli di censura o altro - sottolinea il sindaco -, erano altri gli accordi, erano altre le possibili soluzioni, Vannacci può presentare liberamente il suo libro ma non con il patrocinio del Comune di Passignano sul Trasimeno. Rimane comunque l'inopportunità di fare l'iniziativa durante una campagna elettorale importante come quella delle Europee cui lo stesso Vannacci, pare sia candidato; in questo quadro, se confermato, la manifestazione culturale rischierebbe di diventare una vetrina elettorale,non ne vediamo l'utilità".





