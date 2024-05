Google espande l'Intelligenza artificiale nella ricerca

Google espande l'intelligenza generativa nella ricerca. In apertura della Conferenza degli sviluppatori il Ceo Sundar Pichai ha annunciato l'apertura "agli Stati Uniti e presto ad altri paesi" della funzione AI Overview, grazie alla quale gli utenti visioneranno risposte su domande complesse generate dall'IA. "Sono entusiasta di annunciare che questa settimana inizieremo a lanciare questa esperienza completamente rinnovata", ha dichiarato Pichai. "Google è in piena era di Gemini - ha aggiunto, facendo riferimento al chatbot lanciato un anno fa - un modello di frontiera pensato per essere multimodale dall'inizio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA