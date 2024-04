Una folignate nella prima terna femminile ad arbitrare in A

Anche l'Umbria in campo allo stadio Meazza di Milano per la sfida tra i campioni d'Italia dell'Inter e il Torino, partita di serie A arbitrata da una terna tutta al femminile. Ne fa infatti parte Tiziana Trasciatti, della sezione di Foligno, una delle due assistenti dell'arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi (l'altra è Francesca Di Monte).

Inter-Torino è la prima partita del campionato di serie A a essere diretta da una terna tutta al femminile. L'arbitro e le due assistenti erano già state le prime in assoluto a dirigere insieme, nel dicembre 2022, una partita dei principali campionati. Accadde in Frosinone-Ternana, uno dei match del boxing day della serie B.

Nel gennaio 2023, sempre insieme, arbitrarono per la prima volta una partita di Coppa Italia, Napoli-Cremonese, valida per gli ottavi di finale.



