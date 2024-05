Sirsky, situazione peggiorata nella regione di Kharkiv

Il comandante delle forze ucraine Alexander Syrsky ha assicurato che l'esercito conosce i piani dell'esercito russo e sta reagendo in modo flessibile ma ha dichiarato che la situazione lungo il confine tra la regione di Kharkiv e la Russia si è "sostanzialmente aggravata". Lo riporta Ukrainska Pravda. "Questa settimana la situazione nella regione di Kharkiv è peggiorata in modo significativo. I combattimenti sono in corso. Le forze di difesa stanno facendo di tutto per mantenere le linee e le posizioni difensive e infliggere la sconfitta al nemico", ha scritto Sirky su Telegram.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA