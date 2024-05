Chiambretti, torno su Rai3 e ascolto le donne

Ma le donne sono davvero in crisi? "Lo scopriremo insieme, o proveremo a farlo, insieme a scrittrici, giornaliste/i, autori, uomini e donne, giovani e meno giovani, artisti e non solo, cantanti, docenti, per raccontare pezzi di attualità e di vita, molto del mondo delle donne che sono le vere colonne della nostra società". Piero Chiambretti sbarca in prima serata su Rai3, il martedì dal 14 maggio con il suo nuovo show, Donne sull'orlo di una crisi di nervi. "Dopo 22 anni - precisa il conduttore torinese". Un varietà prodotto da direzione Intrattenimento Prime Time. Con l'evocativo titolo "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", Chiambretti esplorerà l'universo femminile in rapporto con gli accadimenti del mondo, contrappuntando questo "comedy show", attento anche ai fatti, con interventi di riflessione, musica e comicità. Avrà ospiti e interventi: come editorialisti Francesca Barra, Edoardo Camurri, Costantino della Gherardesca, Grazia Sambruna. E le scrittrici Isabella Santacroce e Melanie Moore, dai social Marina Valdemoro e Penelope Robin. Poi due comiche, Francesca Reggiani per la serie corsi e ricorsi e Rosalia Porcaro. Spazio anche a collegamenti con i corrispondenti: Giovanna Botteri da Parigi, Paolo Pagliara da New York e Marco Varvello da Londra.



