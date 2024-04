Bambino umbro nominato Afiere, non me lo aspettavo

"Sono felice e tanto emozionato, di certo non me lo aspettavo questo riconoscimento": a dirlo all'ANSA è il piccolo Sebastiano Guazzeroni, il bimbo di 9 anni di Paciano, proclamato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per avere salvato un anno fa il papà da un malore durante una passeggiata nei boschi.

Della nomina, i genitori - Paolo e Caterina - glielo hanno detto soltanto nella serata di sabato durante una cena con i parenti di Torino, dove hanno trascorso il fine settimana.

"È stata una sorpresa grande" racconta Sebastiano. "Cosa dirò al presidente quando lo incontrerò non lo so ancora, non ci ho pensato" ha aggiunto.

Intanto con lui si sono complimentati gli amici, i compagni di scuola e le maestre. "Mi hanno chiamato tutti - dice il bambino -, mi hanno detto che sono stato bravo, ma a scuola mi avevano già dato una medaglia".



