Il sindaco di Paciano, orgogliosi per nostro Alfiere

"Siamo felici e orgogliosi che il nostro Sebastiano sia stato nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Mattarella": a dirlo all'ANSA è il sindaco di Paciano, Riccardo Bardelli, parlando del bambino che un anno fa salvò il padre dopo che lo stesso accusò un malore. "Nelle settimane successive a quell'episodio - ricorda - ricevemmo in consiglio comunale il bambino per conferirgli un encomio per il suo gesto".

Sebastiano Guazzeroni, che oggi ha 9 anni, riuscì a mantenersi lucido, seppur spaventato, dopo il malore che fece svenire il padre, al punto da andare a chiamare aiuti. "Dimostrò coraggio, ma soprattutto lucidità, tanto che fece la cosa migliore che avesse potuto fare in quel frangente", sottolinea Bardelli.





