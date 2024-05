È Nemo, per la Svizzera, a vincere l'Eurovision Song Contest 2024 con il brano The Code.

Dopo Lys Assia e Celine Dion, Nemo riporta così il microfono di cristallo nello stato federale per la terza volta.

Seconda la Croazia, terza la Francia. Settimo posto per l'Italia con Angelina Mango.



