Sconfinamenti, la nona arte in mostra

Il rapporto tra il fumetto, l’illustrazione, il comic e le loro contaminazioni con le altre forme d’arte è al centro di Sconfinamenti, la nuova rassegna in programma a Roma dal 5 all’8 giugno presso Capitolium Art Gallery. Un’indagine artistica condotta in quattro giorni da importanti personaggi e artisti, protagonisti di talk, incontri, proiezioni, concerti, live painting. Una mostra di tavole originali degli stessi protagonisti coinvolti nella manifestazione resterà esposta per tutto giugno e luglio.

Un fenomeno artistico, quello della Nona Arte, che in questi anni sta vivendo una vitalità senza precedenti nel mondo della cultura e dello spettacolo. Lo testimonia la grande mostra dedicata alla storia del fumetto come forma d’arte e ai suoi maestri che da maggio a novembre 2024 animerà sei piani del Centre Pompidou a Parigi.

Sconfinamenti si occupa di questo ambito culturale con occhio artistico e scientifico insieme, proponendo panel di approfondimento e ricerca, con alcune assolute esclusive sul campo. A cominciare dalla ricostruzione (il 5 giugno) della leggendaria performance del 1994 di Hugo Pratt immortalata dall’occhio attento e indagatore della grande fotografa Elisabetta Catalano. E' possibile ammirare la sequenza ricostruita delle fotografie che documenta il maestro di Malamocco mentre dipinge Corto Maltese su vetro a grandezza naturale; lo stesso vetro della sparizione d’artista di Cesare Tacchi, usato anche da Fabio Mauri per la performance Ebrea. Alcune di quelle storiche foto vintage e modern (ristampate per l’occasione) rimarranno in mostra in una sala esclusiva della Capitolium Art Gallery, grazie alla collaborazione con l’Archivio Elisabetta Catalano.

Troveranno poi ospitalità nella rassegna anche una galleria esclusiva di opere della Collezione Tricromia di Giuseppina Frassino (presente il 5 giugno), storica galleria e casa editrice che da 35 anni opera in modo innovativo e visionario nel mondo dell’illustrazione. Spiccheranno inoltre anche molte opere di Lorenzo Mattotti, che proprio il Centre Pompidou sta per celebrare tra i protagonisti della mostra La BD à tous les étages come uno dei più originali illustratori contemporanei, in un parallelismo storico/artistico con Francis Bacon.

Saranno poi esposte le straordinarie tavole del principe dei fumettisti dell’est Europa, Alexander Zograf (presente in video il 5 giugno) sulle Bombe Intelligenti, disegnate a Belgrado nel 1999 nelle poche ore di luce disponibili durante i bombardamenti Nato, un vero e proprio documento d’arte e di storia contemporanea. Da non perdere l’evento-incontro con l’inventore della poesia visiva (Gruppo 63 e Gruppo 70) Lamberto Pignotti, oggi 98 anni, in una delle sue ormai rare partecipazioni in presenza (il 6 giugno), che presenta ed espone una serie di rarissimi Francobolli a fumetti realizzati nel 1968 in compagnia di Umberto Eco e un nuovo libro scritto su di lui da Jonathan Giustini: Viaggio in Transiberiana per sconfiggere la noia.

Tra le altre vere esclusive verranno presentate le animazioni integrali di Vauro (il 7 giugno) realizzate nel corso degli anni per il programma televisivo Servizio pubblico di Michele Santoro; le tavole inedite del grande artista argentino Enrique Breccia (l’8 giugno) come l’integrale ed inedita La fattoria degli animali dal libro allegoria di Orwell; le tavole di Giorgio Carpinteri (l’8 giugno) per Pinocchio (Rai 1 e Rai 2) di Gad Lerner; alcune mitiche tavole di Cinzia Leone (il 7 giugno) per Smemoranda; gli Ammazzafilm di Stefano Disegni per Ciak, temutissime recensioni cinematografiche a fumetti (l’8 giugno); i Km di Rumore di Massimo Giacon realizzate per Linus: recensioni di concerti a fumetti (l’8 giugno). E alcune creazioni di Chiara Rapaccini, sempre sulla falsariga dei suoi celebri Amori Sfigati (il 7 giugno).

In Sconfinamenti l’arte contemporanea incontra i comics in compagnia di grandi autori, fumettisti, illustratori ed artisti, tutti presenti nella mostra ospitata da Capitolium Art Gallery, tra i quali anche Lillo e Greg.

