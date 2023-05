Incendio in un appartamento a Narni, tre donne intossicate

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Intervento dei vigili del fuoco di Terni nel primo pomeriggio di giovedì per un incendio che ha interessato un appartamento in un condominio a Narni, nella frazione di Santa Lucia. Il bilancio per i coinvolti parla di tre donne lievemente intossicate e soccorse dal 118: le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Il personale del 115 ha domato le fiamme e proceduto all'evacuazione delle persone residenti nella casa gravemente danneggiata dall'incendio e in altre due adiacenti, in questo caso per precauzione.

Si è poi proceduto all'avvio delle operazioni di bonifica e smassamento dei materiali presenti nell'appartamento.

Sull'accaduto stanno compiendo accertamenti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e i carabinieri.

A seguito della verifica tecnica ad opera del funzionario del comando dei vigili del fuoco di Terni, è stato interdetto l'accesso a tre appartamenti, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed igienicità, dopo l'incendio che ha interessato oggi un condominio a Narni, nella frazione di Santa Lucia.

Gli appartamenti al momento inagibili sono quello nel quale è divampato l'incendio e quelli sottostante e sovrastante, per un totale di cinque persone interessate.

