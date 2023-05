I 40 anni dell'agenzia di stampa del Comune di Città di Castello

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - L'abbraccio della comunità di Città di Castello, con i suoi cittadini, i rappresentanti delle istituzioni e della società civile, e l'abbraccio di una categoria intera, con gli esponenti degli organismi della professione nazionali e regionali e dei colleghi giornalisti provenienti da tutta l'Umbria e dalle regioni limitrofe, per i 40 anni dell'ufficio stampa del Comune tifernate, festeggiati giovedì mattina nella sala edicola della Biblioteca comunale Carducci.

Un luogo reso simbolico dall'intitolazione a Eliana Pirazzoli, nella ricorrenza esatta dell'uscita, a firma dell'allora capo ufficio stampa e direttore responsabile Giuliano Giombini, del primo comunicato stampa emesso dalla testata registrata al Tribunale di Perugia datato 25 maggio 1983.

Erano presenti, fra gli altri, il presidente del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, il presidente dell'Ordine regionale Cosimo Lorusso con il consigliere Tiziano Bertini, il consigliere dell'Associazione stampa umbra Claudio Sebastiani, la presidente del Corecom dell'Umbria Elena Veschi.

Al fianco del capo ufficio stampa e direttore responsabile dell'agenzia "Città di Castello Notizie" Giorgio Galvani, con i colleghi giornalisti Sara Scarabottini e Marco Baruffi e con Francesca Sensini che è stata collaboratrice del servizio, a sostenere che "l'esperienza dell'ufficio stampa tifernate testimonia come la professione sappia esprimere qualità e autorevolezza anche in periferia" è stato il presidente dell'Ordine Bartoli.

Lorusso ha sottolineato che "con l'agenzia stampa del Comune di Città di Castello abbiamo l'esempio di come l'informazione possa fare comunità".

Galvani ha ricordato i colleghi che hanno lavorato prima di lui all'ufficio stampa, i sindaci che si sono succeduti in questi anni e i colleghi giornalisti che non ci sono più. Il ricordo di figure che hanno fatto la storia dell'informazione locale è stato il viatico per la scopertura del simbolo della giornata commemorativa, una cassetta postale realizzata da Ceramiche Noi, che diverrà d'ora in poi il punto di riferimento per chiunque voglia segnalare le buone notizie della città, alle quali darà voce lo stesso ufficio stampa del Comune. (ANSA).