Al professor Mandalà finanziamento Grant Horizon

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAG - Mario Mandalà, professore associato di Oncologia medica del dipartimento di Medicina e chirurgia dell'università degli studi di Perugia, sarà responsabile di uno dei gruppi che contribuiranno alla realizzazione di un innovativo progetto di ricerca per lo studio del melanoma in età pediatrica. Si tratta di una forma rara di tumore della quale una collaborazione di nove top team europei specializzati in questo genere di patologie oncologiche e facenti parte di due reti europee di centri melanoma e di centri di oncologia pediatrica, analizzerà gli aspetti diagnostici, molecolari, di intelligenza artificiale clinica e patologica, nonché le basi molecolari della progressione e il ruolo delle terapie sistemiche.

Il progetto è risultato vincitore di un finanziamento complessivo di 9 milioni di euro nell'ambito del bando europeo "Horizon-miss-2021-cancer-02-03".

Mandalà e il suo gruppo - spiega l'ateneo - si occuperanno in particolare della valutazione dell'efficacia e tollerabilità nei pazienti pediatrici dei farmaci immunomodulanti anti Pd-1, ovvero i farmaci capaci di inibire la Pd-1, la proteina che localizzata sulle cellule del sistema immunitario frena la reazione immunitaria, stimolando il sistema immunitario a riconoscere ed eliminare le cellule di melanoma.

Il gruppo di ricercatori e ricercatrici UniPg raccoglierà e analizzerà i dati provenienti da tutta Europa relativi ai pazienti fino a 18 anni trattati con farmaci anti Pd-1.

La durata dello studio sarà di quatt ro anni; i primi dati, relativi all'analisi retrospettiva dei maggiori centri europei, è prevista nei prossimi 12 mesi.

In Italia ogni anno si registrano circa 14.000 nuovi casi di melanoma. (ANSA).