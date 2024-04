Paparelli, Paola Fioroni prenda le distanze da Vannacci

"Le posizioni espresse dal candidato-generale Roberto Vannacci in merito alla auspicata ghettizzazione degli alunni disabili rappresenta il punto di non ritorno anche per un personaggio che ha fatto delle dichiarazioni paradossale e retrive il suo tratto distintivo. La Regione Umbria e in particolare la presidente dell'Osservatorio regionale sulla disabilità, Paola Fioroni, prendano le distanze in ogni modo da questa intollerabile deriva": il portavoce delle opposizioni in Consiglio regionale, Fabio Paparelli, interviene in merito alle recenti dichiarazioni del candidato della Lega alle prossime elezioni europee.

"Dovrebbero essere i suoi stessi alleati e compagni di partito - rimarca Paparelli in una sua nota - a manifestare disagio e a prendere le distanze da posizioni così odiose e neo-darwiniane. Ma spetta sicuramente alla Giunta regionale, alla quale indirizzerò nelle prossime ore una apposita interrogazione, valutare quale consequenziale atteggiamento assumere. Ritengo necessario valutare se la presidente dell'Osservatorio regionale sulla disabilità può essere una esponete del partito che candida un personaggio del genere e chiarire se quelle del generale sono anche le posizioni della presidente Fioroni".

"Sarebbe inoltre auspicabile - conclude Paparelli - che la Regione Umbria ritirasse, come ha già opportunamente fatto il sindaco di Passignano, il proprio patrocinio a qualsiasi iniziativa pubblica che preveda la partecipazione del candidato-generale Vannacci, al fine di marcare con nettezza la distanza tra il suo nome e le suo teorie e la comunità regionale umbra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA