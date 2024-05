"La battaglia a Rafah è cruciale.

Non si tratta solo del resto dei loro battaglioni, ma anche dei tubi dell'ossigeno per fuggire e rifornirsi. Questa battaglia, di cui siete parte integrante, è una battaglia che deciderà molte cose in questa guerra". Lo ha detto - secondo il suo ufficio - il premier Benyamin Netanyahu parlando con i soldati del conflitto con Hamas dopo aver sorvolato la Striscia.



