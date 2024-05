Gli Abba nominati Cavalieri dal Re di Svezia

Gli Abba possono ora chiamarsi 'Cavalieri' o 'Comandanti di prima classe dell'Ordine di Vasa' dopo aver ricevuto l'onorerificenza dal Re questo pomeriggio.



Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad e Björn Ulvaeus si sono recati al palazzo reale a Stoccolma per ricevere l'onoreficienza dal Re Carlo XVI Gustavo e la Regina Silvia. "È il ringraziamento della Svezia per il vostro contributo istituzionale nel mondo", ha dichiarato il Re nel suo discorso di apertura, riportato dall'agenzia di stampa Tt. Consegnare titoli a non membri della famiglia reale è stato abolito in Svezia nel 1975 ma reintrodotto dal governo nel 2022. Quest'anno gli Abba festeggiano inoltre 50 anni da quando hanno vinto l'Eurovision song context a Brighton, con la loro hit Waterloo.

Oltre agli Abba, oggi altre 13 persone hanno ricevuto onoreficienze dal Re.



