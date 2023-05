Pd e M5s, apparentamento per le elezione a Umbertide

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 23 MAG - Intesa tra il Pd, con il centrosinistra, e il Movimento 5 stelle a Umbertide, uno dei due comuni dell'Umbria (l'altro è Terni) che andrà al ballottaggio per eleggere il sindaco. Formalizzata con l'apparentamento tra i due schieramenti.

Dopo un primo turno chiuso con il 30,71 per cento di voti, il candidato sindaco del centrosinistra ad Umbertide, Sauro Anniboletti, affronterà il torno decisivo con il sostegno del Movimento 5 Stelle, che al primo turno ha raccolto il 2,58 per cento con Giampaolo Conti.

Dall'altra parte il candidato e sindaco uscente Luca Carizia, Lega, ha chiuso il primo turno con il 43,82%.

L'accordo tra Anniboletti e M5s è stato ufficializzato durante un incontro con la stampa a Umbertide, alla presenza, del segretario regionale del Pd, Tommaso Bori, e del coordinatore regionale dei pentastellati Thomas De Luca.

"Abbiamo fatto la scelta di fare la prima esperienza di apparentamento in Italia nella storia di Pd e 5 Stelle" ha detto Bori. "Io credo molto - ha proseguito - nella possibilità di unire tutte le forze alternative alla destra per lavorare insieme. Questo momento non è un momento come un altro: Umbertide e l'Umbria tornano ad essere un laboratorio politico.

Sono convinto che bisogna impegnarci al massimo da qui a domenica per parlare con tutti i cittadini, per portare più persone al voto e per dare un segnale forte su Umbertide. Credo che da qui passi un pezzo anche del futuro dell'Umbria perché tanti cittadini ci chiedono di essere uniti per il cambiamento".

"Noi - ha spiegato De Luca - abbiamo fatto una scelta chiara e netta, perché dopo un confronto fatto sui temi e sui punti programmatici ci si riconosce all'interno di quel perimetro valoriale è chiaro che bisogna metterci la faccia e bisogna mettercela fino in fondo. Per questo la comunità delM5s ha scelto di procedere con questo apparentamento ufficiale e di arrivare a definire quello che sostanzialmente nei fatti è un patto per una Umbertide diversa e che mi auguro sia una occasione di riflessione per tutta la comunità regionale.

Bisogna lavorare per convincere quanti più cittadini possibili e riuscire a dimostrare che questa è la scelta giusta". Anniboletti ha parlato di “un apparentamento nato dopo un serio confronto programmatico, a conclusione del quale il movimento ha scelto si sostenermi in questo ballottaggio". "Del resto - ha aggiunto - il M5s all’inizio era uno dei padri fondatori di questa coalizione, una forza omogenea e non un qualcosa di diverso da noi. Siamo usciti da questa tornata elettorale né bene né male. Siamo andati al voto con la sinistra frazionata e l’elettorato si è sparso. Su sei candidati sindaco cinque erano di estrazione di sinistra e questo ci ha portato via dei voti che speriamo rientrino”.