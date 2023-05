Incidente ad Assisi, un morto e due feriti

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto domeinca mattina lungo la statale 75 "Centrale umbra", ad Assisi, in direzione Foligno.

La strada, nel tratto interessato, riferisce l'Anas, è provvisoriamente chiusa al traffico, con deviazioni sulla viabilità locale.

Nell'incidente è rimasta coinvolta una sola autovettura. Le cause e la dinamica dell'accaduto sono in corso di accertamento.

Nella zona è in programma oggi la Marcia della pace, con partenza da Perugia in mattinata e arrivo ad Assisi. (ANSA).