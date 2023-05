Fratoianni, 'alla Perugia Assisi per costruire la pace'

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - "Sono qui perché è giusto esserci insieme tanta gente associazioni movimenti, studenti da tutte le scuole d'Italia che continuano a chiede testardamente l'unica cosa ragionevole: che si apra uno spiraglio per la diplomazia e per la pace e per fermare il massacro dopo l'aggressione russa all'Ucraina e un anno mezzo di guerra". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra a margine della marcia della pace per Assisi.

"Convinti che l'unica cosa da non perseguire - prosegue il leader di SI - sia che l'escalation militare sia la soluzione per risolvere il conflitto. Convinti che l'aumento delle spese militari non debba essere la strada per il nostro Paese. Queste persone in marcia continuano e continueranno a cercare la via della pace. Io l'ho sempre fatto - conclude Fratoianni- anche in Parlamento. E continuerò anzi continueremo a farlo". (ANSA).