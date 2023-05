Trovato un proiettile nella lavatrice di una lavanderia

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 16 MAG - Un proiettile per pistola fra gli indumenti.all'interno della lavatrice in una lavanderia: lo ha trovato la proprietaria dell'esercizio commerciale, che ha avvertito la polizia. E' successo a Foligno.

Gli agenti della squadra volante del locale commissariato, svolti tutti gli accertamenti nel luogo del ritrovamento, hanno provveduto al sequestro dell'oggetto, riconosciuto come un proiettile per pistola calibro 9x21, versione civile. Sono in corso accertamenti volti all'identificazione del possessore e responsabile della negligente custodia della munizione. (ANSA).