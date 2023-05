Torna Encuentro, il Festival di letteratura ispanoamericana

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAG - Sarà Marco Travaglio ad aprire la decima edizione di Encuentro. Al Festival di letteratura ispanoamericana, tra Perugia, Castiglione del Lago e Terni dal 7 all'11 giugno, sono attesi tra gli altri Gipi, Alan Pauls, Carmen Posadas, Andrea Purgatori. In programma anche il concerto di Ginevra Di Marco dedicato a Fenoglio.

Più di 20 ospiti per altrettanti appuntamenti (a ingresso gratuito), tra presentazioni di libri, concerti, tavole rotonde.

Si comincia mercoledì 7 a Perugia con Travaglio che presenterà nella sala dei Notari il suo libro "Scemi di guerra" (Paper First). Giovedì la scrittrice uruguayana Carmen Posadas e il cileno Andrés Montero presenteranno i loro ultimi libri. A seguire, una lectio dedicata a Javier Marías dallo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo: "Nessuno è in grado di capire niente". Infine, a Terni, lo spagnolo Sergio Del Molino presenterà il suo "Pelle" (Sellerio) alla Bct.

Dal 9 giugno Encuentro si sposta a Castiglione del Lago.

Papadaki e Montero saranno protagonisti di un incontro sul rapporto tra letteratura, cinema e teatro, a seguire Del Molino incontrerà i suoi lettori insieme al direttore dell'Instituto Cervantes di Roma Ignacio Peyró. Infine, alla Rocca medievale, il concerto di Ginevra Di Marco "Memoria parla, consolante".

Sabato 10 si comincia sul lungolago con un incontro dicato a Borges: protagonisti gli argentini Andrés Neuman e Lila Biscia e la poetessa italiana Maria Borio. Nel pomeriggio il peruviano Santiago Roncagliolo dialogherà con Peyró sul rapporto tra narrativa e giornalismo, poi l'argentino Alan Pauls presenterà in anteprima ed esclusiva italiana il suo nuovo romanzo "Vita a piedi nudi" (Sur). Insieme a lui, Christian Raimo. Domenica in programma anche un dibattito sul ruolo di Licio Gelli e della P2 negli anni della dittatura di Jorge Videla, con Andrea Purgatori e l'avvocato argentino Lucas Palacios, membro del pool del procuratore Julio Strassera nel processo "Argentina 1985". Alle 21 si parlerà del Real Zigan, squadra di calcio a 5 con base a Roma interamente formata da ragazzi Rom. Interverrà anche e il presidente d'eccezione della squadra: Gipi, Gianni Pacinotti, regista e tra i massimi illustratori e fumettisti italiani.

