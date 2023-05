Per l'aeroporto dell'Umbria obiettivo 500 mila passeggeri

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - Raggiungere 500 mila passeggeri, con circa 460 mila già nel mirino per una realistica portata, completare i lavori di ampliamento e miglioramento infrastrutturale e chiudere l'accordo per il collegamento con l'hub internazionale di Francoforte sono i principali obiettivi per il 2023 del nuovo consiglio di amministrazione della Sase, la società che gestisce l'aeroporto San Francesco di Assisi. Ad annunciarli Donatella Tesei, la presidente della Regione Umbria che ha l'80% delle quote grazie alla partecipata Sviluppumbria.

Lo ha fatto al termine dell'assemblea dei soci che si è tenuta oggi.

Antonello Marcucci è stato nominato presidente. Agnese Sorcini, Giorgio Mencaroni, Virgilio Puletti e Cinzia Tardioli gli altri membri del cda. Due quinti dal precedente cda (Marcucci e Mencaroni) e per il resto tutti nuovi ingressi.

Prospettive per l'anno in corso e futuro dell'Aeroporto, ma anche bilancio dell'anno 2022 e di fine mandato del cda della Sase, sono stati gli argomenti al centro dell'incontro con i giornalisti che ha fatto seguito all'assemblea con la quale sono stati approvati all'unanimità bilancio e nuovo cda.

"Lo scalo umbro nel 2022 è stato come crescita primo in Italia e terzo in Europa" ha ricordato Tesei. "Nella prima parte del 2023 - ha aggiunto - sta superando già le aspettative, come già avvenuto lo scorso anno, con questi primi mesi dai risultati straordinari. Stiamo proseguendo un percorso virtuoso - ha affermato la presidente umbra - nella consapevolezza che l'infrastruttura è strategica per la regione. Percorso che ha portato a nuove rotte e incremento di voli, ad una ricapitolarizzazione e a lavori per migliorare la struttura con i circa 800 mila euro stanziati per l'esercizio 2023, per poter ospitare 500 mila passeggeri".

Su questo è intervenuto anche il nuovo presidente Sase Marcucci. "L'aeroporto - ha ricordato - è stato costruito per 250 mila passeggeri e necessita quindi di interventi strutturali. Arriveranno presto 120 posti auto in più, la nuova sala d'attesa, la nuova piazzola per aeromobili e il trasportatore bagagli". (ANSA).