Torrente esondato a Umbertide per le forti piogge

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - A seguito delle forti piogge che nella notte del 10 maggio hanno interessato l'Umbria e in particolare l'Altotevere, si è verificata, a Umbertide, in città, l'esondazione del torrente Reggia in particolare nella parte sottostante piazza del Mercato. Non si segnalano danni alle cose o problemi particolari per i cittadini.

Al fine di procedere al ripristino della transitabilità nei tratti erosi dall'acqua e di rimuovere i rami e ripulire l'area, è stato istituito il divieto di transito pedonale e veicolare su tutto il percorso sino a domenica 14 maggio.

Lo riferisce il Comune, spiegando che il provvedimento potrebbe essere prorogato in base all'eventuale ulteriore allerta per condizioni meteorologiche avverse. (ANSA).