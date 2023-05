Gozzi, Arvedi è svolta fondamentale per Ast

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - L'arrivo di "un protagonista italiano come il gruppo Arvedi" ha rappresentato "una svolta fondamentale" per Acciai speciali Terni: a dirlo è stato oggi pomeriggio il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, parlando all'assemblea pubblica della Federazione, che rappresenta le imprese siderurgiche italiane. Incontro che si è svolto a Fieramilano Rho nell'ambito di Made in Steel, la fiera dell'acciaio organizzata da Siderweb.

Nel ricordare che Ast "era un punto problematico", Gozzi ha voluto ringraziare Giovanni Arvedi e Mario Caldonazzo, presidente e ceo del gruppo Arvedi, "per quello che hanno fatto a Terni in poco più di un anno con grande fatica, ridando una prospettiva industriale seria e sostenibile a questo importantissimo impianto". "Non posso non rilevare con orgoglio - ha concluso Gozzi - che là dove ci sono in campo i siderurgici italiani le cose sono più semplici e procedono meglio". (ANSA).