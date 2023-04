Fino al 30 aprile le iscrizioni al Premio Cerevisia

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - È tempo di Cerevisia 2023. Mancano solo pochissimi giorni per iscriversi al Premio: scadenza 30 aprile per la decima edizione del concorso nazionale che valorizza e promuove la produzione, il commercio e il consumo delle birre di qualità italiane.

Il Concorso "Premio Cerevisia" anche quest'anno ha ottenuto il patrocinio del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. È organizzato dal Banco nazionale di assaggio delle birre, comitato sorto per volontà della Camera di commercio dell'Umbria, della Regione Umbria, del Centro di ricerca per l'eccellenza della birra - Università degli Studi di Perugia, del Comune di Deruta e di AssoBirra (Associazione dei birrai e dei maltatori).

Cresce il movimento della birra artigianale e cresce il Premio Cerevisia: la decima edizione prevede premi Eccellenza, Area geografica, Design e premi per ben 21 stili di produzione, dalle birre aromatizzate alle birre Ipa, dalle Golden Ale alle Blanche e così via. Regolamento e facsimile domanda visionabili nel sito www.premiocerevisia.com Il Premio Cerevisia si distingue dalle altre iniziative di settore per la sua valenza scientifica - spiegano i promotori, che ne garantisce il percorso valutativo di selezione, per la competenza della giuria nazionale di degustazione, nonché, di rilievo, per la sua matrice di carattere istituzionale che garantisce trasparenza e linearità nei procedimenti. A salvaguardia del prestigio delle aziende, non viene reso noto al pubblico il nome dei partecipanti ma esclusivamente quello delle aziende vincitrici.

I vincitori del Premio Cerevisia 2023 saranno proclamati e premiati nel corso di due diverse manifestazioni che si terranno nel mese di giugno 2023. (ANSA).