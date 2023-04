A progetto istituto Foligno premio junior achievement

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - Si è appena conclusa la competizione territoriale dell'Umbria di impresa in azione, il programma di educazione all'imprenditorialità di junior achievement Italia, accreditato al Ministero dell'Istruzione, che ha coinvolto oltre 100 studenti finalisti delle scuole secondarie di secondo grado della regione. I ragazzi e le ragazze hanno presentato le loro idee durante una audizione a Perugia, presso la sede della Camera di commercio dell'Umbria, partner storico di JA e co-organizzatore dell'evento. Vincitori sono risultati studenti e studentesse della classe quinta D dell'Istituto tecnico economico ed aeronautico di Foligno che ha creato una linea di prodotti cosmetici utilizzando i fondi del caffè.

Gli alunni e alunne che prendono parte a Impresa in azione - spiega la Camera di commercio in un comunicato - mettono alla prova la loro creatività, determinazione e competenze dando vita, guidati da insegnanti e dream coach - manager d'azienda volontari, a mini-imprese di cui curano la gestione in tutti gli aspetti: dal concept di un'idea al suo lancio sul mercato.

In Umbria Impresa in azione è sviluppato grazie alla collaborazione fra Junior achievement e la Camera di commercio.

Al percorso progettuale, che ha impegnato i ragazzi per tutto l'anno scolastico per circa 100 ore di project work, hanno partecipato complessivamente oltre 200 alunni provenienti dall'Itct Feliciano Scarpellini di Foligno, l'Itet Capitini di Perugia e il liceo scientifico Galilei di Terni.

Al progetto hanno collaborato anche l'Ufficio scolastico regionale, l'associazione italiana per la direzione del personale (Sezione Umbria) e l'associazione Rotary Virgilio 2090. (ANSA).