Il 25 aprile "un fiore ai lavoratori della grande distribuzione"

(ANSA) - PERUGIA, 25 APR - La Cgil di Perugia, insieme agli studenti e alle studentesse dell'Udu e della Rete, ha distribuito oggi, 25 aprile, rose e volantini alle lavoratrici e ai lavoratori della grande distribuzione organizzata, "costretti a lavorare in un giorno di festa e di grande significato valoriale".

"Abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa simbolica al fianco del sindacato per mostrare vicinanza a coloro che sono costretti a lavorare in un giorno di festa, peraltro così importante come il 25 aprile", ha affermato Anna Pierucci, coordinatrice di Altrascuola - Rete degli Studenti Medi.

"Vogliamo denunciare una cultura del consumo sfrenato che ci induce a pensare che sia necessario fare acquisti anche nei giorni di festa, quando tutte e tutti avrebbero il diritto di riposare", ha aggiunto Nicholas Radicchi, coordinatore della Sinistra Universitaria - Udu Perugia.

"Le rose che abbiamo regalato rappresentano proprio quella libertà dallo sfruttamento che è uno dei valori che celebriamo durante la Festa della Liberazione", hanno aggiunto i promotori.

(ANSA).