Ad Agricollina gli assessori Morroni e Melasecche

(ANSA) - MONTECASTRILLI (TERNI), 24 APR - Ad Agricollina continuano le presenze istituzionali. Dopo il taglio del nastro di dato dalla presidente della Regione, è stata la volta di due assessori regionali, Roberto Morroni, alle Politiche agricole, ed Enrico Melasecche, Infrastrutture Enrico Melasecche. Ad accoglierli il sindaco di Montecastrilli Riccardo Aquilini che esprime soddisfazione per l'attenzione che sta ponendo la Regione su Agricollina 2023.

"Ringrazio la presidente Tesei e gli assessori Morroni e Melasecche - dice - la loro presenza è significativa per una fiera che vuole crescere e diventare sempre di più punto di riferimento per il settore agricolo e della zootecnia. Un ringraziamento non di maniera per l'interesse della Regione così come per quello della fondazione Carit il cui apporto è fondamentale per Agricollina. Un evento che senza i nostri volontari e senza la loro passione e competenza sarebbe impossibile realizzare". (ANSA).