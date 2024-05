Salvini, non candidato alle europee? ho già le giornate piene

"Non sono pentito di non essermi candidato alle europee. Sono il segretario della Lega e faccio il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le mie giornate sono belle piene": così Matteo Salvini, oggi a Foligno, ha risposto all'ANSA sulle consultazioni dell'8 e 9 giugno. "Uno degli impegni è la casa degli italiani - ha sottolineato il ministro - e riuscire ad approvare dopo anni di attesa una regolarizzazione di tutte le difformità, di tutti i problemi interni alle mura domestiche di milioni di famiglie mi porta via ore e ore". "Quindi mi basta già ciò che faccio per la Lega e per gli italiani al ministero" ha concluso Salvini.



