Al via la 55/a edizione di Agricollina a Montecastrilli

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - La presidente della Regione Donatella Tesei e il sindaco Riccardo Aquilini hanno dato il via ufficiale domenica mattina, con il taglio del nastro, alla 55/a edizione di Agricollina in svolgimento a Montecastrilli fino a martedì prossimo al centro Fiere don Serafini.

All'inaugurazione c'erano anche il prefetto Giovanni Bruno, l'europarlamentare Francesca Peppucci, la consigliera regionale Eleonora Pace, i sindaci di Avigliano Umbro, Luciano Conti, Acquasparta, Giovanni Montani, il vice sindaco di Amelia, Avio Proietti Scorsoni, il sindaco di Todi Antonino Ruggiano e i rappresentanti delle associazioni di categoria e di tutti gli altri soggetti coinvolti in Agricollina.

La presidente Tesei e il sindaco Aquilini hanno dichiarato che "Agricollina oggi è uno degli appuntamenti più importanti del settore zootecnico in Umbria. Le produzioni di qualità sono oggi per la nostra regione un fattore importante dal punto di vista economico ed occupazionale e un veicolo di promozione turistica di qualità per l'Umbria e per i suoi territori". Il sindaco Aquilini ha voluto poi ricordare le origini di Agricollina.

"Partì 68 anni fa per volere di un sacerdote illuminato, don Antonio Serafini, che per primo capì l'importanza di far crescere il settore zootecnico - ha detto - conciliando le tradizioni religiose con le innovazioni tecnologiche. Da quella geniale intuizione è nata, con la collaborazione di molte altre persone, ed è cresciuta poi nel tempo la realtà che oggi è Agricollina".

Dopo il taglio del nastro la Fiera è entrata nel vivo con il convegno di Coldiretti dal titolo "Zootecnia: una filiera per l'Umbria". A seguire, la sezione dedicata alle degustazioni dei prodotti e dei piatti tipici del territorio, mentre alle 20.30 spazio alla tradizione con la sfilata dei trattori, la messa e la benedizione dei mezzi agricoli. (ANSA).