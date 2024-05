Da Scoccia un podcast 'per raccontare l'idea futura di Perugia'

Un podcast per raccontare l'idea futura di Perugia, "green, sicura, di tutti, contemporanea e ancora più viva, sempre capace di guardare avanti". È quello realizzato dalla candidata sindaca di centrodestra e civici Margherita Scoccia per illustrare il programma elettorale della coalizione. Si chiama "Come da programma".

"Ho scelto di fare un podcast per illustrare in maniera semplice e diretta il mio, il nostro, programma elettorale, e far conoscere a tutti i perugini ciò che ho intenzione di fare per la mia città subito dopo le elezioni" spiega Margherita Scoccia in una nota. "Mediante il podcast - aggiunge - racconto i progetti strategici che ho in mente, parlerò di sviluppo economico, lavoro, ambiente, strade, trasporti, turismo, cultura, scuole, famiglia, politiche per i giovani, sport, attività per il sociale e molto altro".

Il podcast si compone di dieci episodi che verranno pubblicati nelle giornate di mercoledì e sabato: il 4 maggio è in programma l'uscita delle prime due puntate intitolate 'Perugia al centro' e 'Green'. Si potranno ascoltare gratuitamente sulle piattaforme come Spotify, Spreaker, Amazon Music, Audible, iHeartRadio, Castbox, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict, Podchaser e JioSaavn.

"Sento di aver lavorato duramente in questi ultimi cinque anni da assessore" dice ancora Margherita Scoccia. "Abbiamo reso realtà - prosegue - investimenti per centinaia di milioni di euro. È stato fatto tanto, tantissimo, tanto però c'è ancora da fare e non intendo accontentarmi. Nella vita mi piace guardare in prospettiva e sono qui perché voglio scriverlo insieme a tutti i perugini il domani di Perugia. Il bello, ve lo garantisco, deve ancora venire. Il podcast è un mezzo di comunicazione molto moderno che può essere ascoltato direttamente con lo smartphone ma anche dal computer, dal tablet o attraverso gli smart speakers. Premete Play mentre vi trovate a casa, in automobile, sui mezzi pubblici o, ancora meglio, mentre si fa sport oppure durante una bella passeggiata per le strade di Perugia".



