Cooperative agricole di Trevi festeggiano 50 anni attività

(ANSA) - TREVI (PERUGIA), 21 APR - Il gruppo Cooperative agricole di Trevi ha aperto le proprie stalle ai visitatori per festeggiare i 50 anni di attività. Tante le persone intervenute, circa 300, alla festa di una realtà fondata il 7 luglio 1971 da un gruppo di nove coltivatori diretti della zona.

"La cooperativa è la storia di tanti soci - ha detto il presidente Luciano Chianella, attraverso una nota di Legaccop Umbria - e di altrettanti lavoratori, conferitori di terreno, di soci di aziende agricole che ci conferiscono il foraggio. È la storia di un rapporto di collaborazione trentennale anche con dei fornitori che sono nostri partner e non solo venditori di prodotti e di servizi. Siamo il più grande produttore di latte dell'Umbria e tra i più grandi d'Italia, questo ci responsabilizza, tanto, perché grazie alla nostra realtà sulle tavole dei nostri corregionali arrivano prodotti sani, che guardano al benessere degli animali e alla qualità".

"La Cooperativa - ha affermato Andrea Radicchi, responsabile del dipartimento Legacoop agroalimentare Umbria - è la storia di un territorio e dell'intera comunità di riferimento. È da sempre attenta all'innovazione tramite processi di meccanizzazione puntando fortemente su qualità del prodotto, sicurezza alimentare e benessere animale. Festeggiamo questo primo traguardo di 50 anni con una spinta verso il futuro: le nuove sfide dei mercati, innovazione digitale ed energetica, nuova programmazione europea mantenendo sempre saldi i valori e le radici cooperative che contraddistinguono il nostro sistema valoriale".

L'assessore all'Agricoltura della Regione Umbria Roberto Morroni ha parlato di un "importante traguardo della cooperativa, che dimostra come il tessuto imprenditoriale del comparto primario in Umbria sia radicato e qualificante, con aziende e realtà associative solide, affidabili e intraprendenti". (ANSA).