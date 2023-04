A Terni FI si schiera con candidato sindaco Fratelli Italia

(ANSA) - TERNI, 01 APR - Forza Italia intende schierarsi con il candidato di Fratelli d'Italia Orlando Masselli alle prossime elezioni per il sindaco di Terni. Comune governato finora dal centrodestra unito nell'ambito del quale però la Lega ha avanzato la candidatura del sindaco uscente Leonardo Latini e FdI quella dell'assessore Masselli.

Riguardo a FI, i coordinamenti regionale, provinciale e comunale riunitisi a Terni, "chiedono ai vertici nazionali di continuare ad esperire ogni tentativo di tenere unito il centro destra e le liste civiche, nella convinzione che solo una coalizione unita, nella continuità del buon governo della città di Terni, possa garantire la buona amministrazione del nostro comune". "FI - si legge in una sua nota - accoglie la proposta di candidatura, sottoposta da FdI, di Orlando Masselli ed esprime un orientamento positivo sulla sua capacità di proseguire il buon lavoro svolto dalla coalizione di centrodestra. Rivolgono, infine, un appello agli amici della Lega e a Leonardo Latini a continuare insieme il lavoro intrapreso dal 2018 per la nostra città di Terni". (ANSA).