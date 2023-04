Fratelli d'Italia annuncia candidato sindaco di Terni

(ANSA) - TERNI, 30 MAR - Orlando Masselli è il candidato di Fratelli d'Italia a sindaco di Terni alle elezioni amministrative di maggio. L'annuncio è arrivato oggi davanti al Comune. "Lo ha deciso direttamente Giorgia Meloni perchè non potevamo attendere oltre, si è già perso troppo tempo" ha detto il coordinatore regionale Franco Zaffini.

Terni è attualmente guidata da una giunta di centrodestra con il sindaco leghista Leonardo Latini, già ricandidato.

"La Lega sta riflettendo - ha detto Zaffini - mentre Forza Italia ha già dato il suo sostegno. Quella di Masselli è una candidatura forte, in linea con i nuovi equilibri: la offriamo alla città, alla coalizione e d'ora in avanti andremo avanti parlando direttamente alla città. Chi c'è, c'è". (ANSA).