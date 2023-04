Lega e FdI verso la divisione sul sindaco di Terni

(ANSA) - TERNI, 31 MAR - Alle elezioni per il sindaco di Terni la Lega intende presentarsi con la ricandidatura di Leonardo Latini, esponente del carroccio che guida attualmente l'amministrazione. Secondo quanto ricostruito dall'ANSA la decisione è scaturita da un'assemblea che si è svolta giovedì sera con il segretario regionale Virginio Caparvi, i vertici locali del partito, amministratori e militanti che hanno evidenziato la necessità di "coerenza" con il percorso fatto finora. L'indicazione sarà ora sottoposta al livello nazionale del partito, che ha già dato indicazioni per una ricandidatura di Latini, ai quali spetterà la decisione finale.

E' quindi sempre più probabile che il centrodestra attualmente alla guida del Comune di Terni sarà diviso alle prossime elezioni amministrative. Fratelli d'Italia ha infatti già annunciato la candidatura a sindaco di Orlando Masselli, suo esponente e attuale assessore. Forza Italia e i civici decideranno a breve quale strada seguire.

L'assemblea della Lega è stata articolata e a prevalere è stata la linea di indicare Latini come ricandidato sindaco. Il quale potrebbe confrontarsi alle elezioni (che prevedono primo turno ed eventuale ballottaggio) con il suo assessore. (ANSA).