Condotto in questura il marito della donna uccisa a Terni

(ANSA) - TERNI, 30 MAR - E' stato condotto negli uffici della polizia, a Terni, il marito della donna uccisa oggi nel primo pomeriggio nel quartiere di Borgo Rivo. Lo ha confermato la Questura con un comunicato diffuso in serata.

L'uomo è un cittadino albanese di 62 anni, regolarmente residente in Italia, al momento senza lavoro dopo avere operato nel campo dell'edilizia. E' stato portato in questura, spiega la polizia, per chiarire la sua posizione.

La vittima era anche lei albanese, aveva 56 anni e lavorava in una pescheria della zona. Viveva con il marito e due figli. La donna è stata colpita al collo con un coltello ma non è ancora chiaro quante volte.

Dopo il femminicidio una vicina di casa ha deposto tre lumini all'ingresso della palazzina. (ANSA).