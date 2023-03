Knox commenta foto piatto pasta, non sei in carcere Italia

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - Amanda Knox è tornata a parlare dell'Italia. L'americana definitivamente assolta per l'omicidio di Meredith Kercher, compiuto a Perugia, lo ha fatto su Twitter dove, rispondendo a un post nel quale l'autrice Ash Ambirge ha pubblicato una foto di un piatto di pasta ben condito e si è chiesta "sulla base di questo dove sono?", ha risposto: "sicuramente NON in un carcere italiano".

L'allora studentessa americana venne arrestata nel 2007 dopo l'omicidio Kercher, scarcerata dopo quasi quattro anni e definitivamente assolta per un delitto al quale si è sempre proclamata estranea. La scorsa estate aveva fatto discutere il suo incontro con Giuliano Mignini, magistrato ora in pensione che ha diretto le indagini sull'omicidio. Poi è stata la stessa Knox a pubblicare sui suoi social una foto che la ritraeva nel carcere di Perugia.

"Ma cosa dici, studiare all'estero è fantastico" ha quindi scritto nei giorni scorsi su Twitter Amanda Knox rispondendo a una studentessa e giornalista americana, Stacia Datskovska, che su Insider, magazine seguito soltanto su Facebook da milioni di persone, si era lamentata del suo soggiorno di studio a Firenze. (ANSA).