Specialisti del tumore allo stomaco a confronto a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - Oltre 160 chirurghi e medici specialisti hanno partecipato al congresso "Looking for chancing horizon in locally advanced gastric cancer" che si è svolto a Perugia per iniziativa del professor Annibale Donini, direttore della struttura complessa di Chirurgia generale e d'urgenza e della scuola di specializzazione in Chirurgia generale dell'Università degli Studi (responsabile scientifica, Luigina Graziosi). Si sono confrontati con relatori nazionali ed europei sulle nuove strategie terapeutiche per la diagnosi e la cura del cancro gastrico.

Il congresso si è concluso con una tavola rotonda dal titolo "Therapeutic strategies for gastric cancer: the central role of the patient" moderata dal giornalista Luca Ginetto, direttore Rai Tgr Umbria, alla quale hanno partecipato Verena De Angelis, oncologa e presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Perugia, Domenico D'Ugo, presidente della Società europea di chirurghi oncologi, Claudia Santangelo, presidente dell'Associazione nazionale di pazienti "Vivere senza stomaco" di Ferrara, Andrea Tonucci, presidente della Federazione Italiana per il superamento degli handicap, Vincenzo Talesa, direttore del Dipartmiento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Perugia. Le conclusioni sono state affidate a. Gianluca Tuteri, medico pediatra e sice sindaco.

I dibattito - spiega l'Azienda ospedaliera - si è incentrato sul ruolo centrale del paziente affetto da tumore allo stomaco, non solo durante il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale ma anche sulla fase post malattia e i nuovi stili di vita da affrontare. Sono stati illustrati. inoltre, nuovi percorsi di screening attivati in Italia.

"Lo abbiamo ripetuto più volte - ha sottolineato il professor Donini - che la cura del paziente è frutto di un approccio multidisciplinare che unisce le competenze di più professionisti ritagliando in modo sartoriale la terapia corretta e mirata per ciascuna persona. Sono convinto che l'intero sistema sanitario debba mettere sempre più al centro il paziente e meno noi professionisti perché ascoltare e intercettare i bisogni di salute ci permette di offrire una risposta mirata ed efficace senza sprechi di alcun genere". (ANSA).