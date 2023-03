Sabato le premiazioni del concorso Ercole Olivario

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - Si sono appena conclusi i lavori della giuria del premio nazionale Ercole Olivario, che a seguito degli assaggi degli oli evo finalisti, individuati nelle selezioni regionali, ha determinato i migliori oli della 31/ edizione del concorso, che saranno svelati e premiati sabato 18 marzo, a Perugia.

Sarà possibile seguire la cerimonia anche in diretta, attraverso i canali social di Ercole Olivario (Facebook https://www.facebook.com/premioercoleolivario e You Tube https://www.youtube.com/@ercoleolivario9149 ).

L'evento che svelerà i migliori oli d'Italia scelti tra un crescendo di aziende provenienti da tutte le regioni ad alta vocazione olivicola del Paese - spiega la Camera di commercio in una nota -, è preceduto venerdì 17 marzo da una convention di incontro e confronto, rivolta alla comunità dei produttori finalisti del concorso ed a tutti gli operatori di settore, coordinata dal giornalista Giuseppe Castellini, che avrà luogo a partire dalle ore 16.30 a Perugia negli spazi dello storico teatro della Sapienza. L'appuntamento, presieduto da Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria e del comitato di coordinamento Ercole Olivario, prevede la consegna dei riconoscimenti ai vincitori de "La Goccia d'Ercole", sezione del concorso introdotta per la valorizzazione delle piccole produzioni olearie.

Durante i lavori Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit (Agenzia nazionale del turismo) affronterà il tema "Il turismo dell'enogastronomia e delle produzioni in Italia, fattore primario di internazionalizzazione". (ANSA).