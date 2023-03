Bori, Umbria costruisca il futuro sulla sostenibilità

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - "L'Umbria costruisca il proprio futuro sulla sostenibilità, sfruttando la sua storia e le sue caratteristiche": così il consigliere regionale del Pd Tommaso Bori, sul seminario organizzato dal Partito democratico sabato 25 marzo sul tema "Umbria e ambiente: futuro sostenibile e circolarità". "Obiettivo dell'appuntamento - spiega - vuole essere di ribadire la necessità di rifuggire qualsiasi tentazione che possa venire dalle brusche marce indietro del Governo nazionale sull'argomento".

"Una mobilitazione sul territorio - sostiene Bori in una nota - necessaria per ribadire l'obbligo di porre l'ambiente, la transizione ecologica e la sostenibilità davanti a scelte sbagliate e avventate".

Bori fa sapere che l'appuntamento si svolgerà al Digipass di Assisi, con l'introduzione di Gaia Grossi che poi aprirà alle relazioni, coordinate da Maurizio Talanti. Interverranno Franco Ciliberti che parlerà di "Cura della casa di tutti", Giacomo Porrazzini con "Sostenibilità e nuovo sviluppo dell'Umbria"; Isabella Dalla Ragione con l'intervento dal titolo "Agro Biodiversità e complessità in risposta al cambiamento climatico". Dopo la pausa la tavola rotonda su "Circolarità e piano rifiuti". Sotto il coordinamento di Svedo Piccioni ci saranno la capogruppo del Partito democratico, Simona Meloni, la sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, il sindaco di Magione Giacomo Chiodini e la segretaria comunale del Pd di Assisi, Claudia Ciombolini.

