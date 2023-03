Giovane morto in un canale, biglietto anonimo a un avvocato

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAR - L'avvocato perugino Francesco Gatti ha reso noto di avere ricevuto un biglietto anonimo con la scritta "Anche tu assassino Avv. Gatti". Lo ha fatto pubblicando la foto del biglietto - scritto a mano, in lettere maiuscole, con un pennarello rosso - nella sua pagina Facebook. Francesco Gatti è fra l'altro difensore della transessuale indagata con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di Samuele De Paoli, il ventiduenne di Bastia Umbra il cui cadavere è stato trovato nell'aprile 2021 in un canale alla periferia di Perugia.

"La delegittimazione costante del difensore e del suo ruolo, nel processo, può portare a queste conseguenze", scrive nel suo post il legale.

"Il travisamento delle funzioni e l'assimilazione dell'avvocato all'accusato, che è presunto innocente - prosegue - stravolge il senso di tutto. Io non mi fermerò, e continuerò a svolgere il mio incarico - come sempre - con passione e impegno".

L'avv. Gatti, sentito dall'ANSA, ha ribadito di non sentirsi minacciato dal contenuto del biglietto, ma di provare "rammarico". (ANSA).