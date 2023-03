Domenica l'inaugurazione della torre campanaria di Papiano

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 16 MAR - Domenica 19 marzo, a partire dalle 15.30, è in programma l'inaugurazione della torre campanaria di Papiano, frazione del comune di Marsciano. Proprio un anno fa, a febbraio 2022, si erano conclusi i lavori di messa in sicurezza, consolidamento e riqualificazione che avevano interessato la torre, simbolo tra i più rappresentativi della frazione e dell'intero territorio marscianese.

L'intervento principale sulla struttura ha riguardato il recupero dei danni causati dall'evento sismico del 2016 ed è stato finanziato per 205mila euro proprio con i fondi legati al sisma. A questo, poi, si sono aggiunti vari interventi di riqualificazione, dalla pulizia delle facciate esterne della torre alla sistemazione dell'area verde sottostante con la potatura di piante e arbusti, la ripulitura delle scarpate, la manutenzione degli arredi.

Alla conclusione dei lavori sulla torre è seguito il recupero, da parte del Comune, dell'ingranaggio originale del suo vecchio orologio e, da ultimo, la sistemazione del nuovo orologio collocato nello spazio in alto sulla facciata della struttura.

Il vecchio ingranaggio, sistemato in una teca, è stato infine posizionato al piano terra della torre dove sarà accessibile anche al pubblico, in particolare durante le manifestazioni e feste paesane che si svolgono nella frazione di Papiano.

All'inaugurazione interverranno il sindaco Francesca Mele, l'assessore ai lavori pubblici Francesca Borzacchiello e il parroco di Papiano don Gaetano Romano, oltre ad altri esponenti dell'amministrazione comunale e delle associazioni locali. Tutta la comunità è invitata a partecipare. (ANSA).