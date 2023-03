Forza Italia, per Comune di Terni serve una soluzione condivisa

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Il coordinamento regionale di Forza Italia, "nel prendere atto della posizione e delle argomentate motivazioni espresse dal direttivo provinciale di Terni, ritiene necessario espletare un estremo tentativo per verificare la possibilità di giungere ad una soluzione condivisa dalla coalizione del centrodestra attraverso la indicazione unitaria del candidato sindaco" a Terni.

Per Forza Italia - si legge in una sua nota - "l'unità della coalizione è un bene fondamentale ed irrinunciabile e va fatto ogni sforzo per ricercarla e conseguirla".

In questa ottica, il coordinamento regionale dà mandato al proprio coordinatore di promuovere con urgenza una riunione della maggioranza di centrodestra.

"La città di Terni reclama continuità nel lavoro politico amministrativo sviluppato in questi cinque anni ed è compito ineludibile della coalizione di centrodestra dare prova di senso di responsabilità e di spirito costruttivo nell'interesse della comunità cittadina", conclude la nota. (ANSA).