Consigliera regionale Peppucci (FI) verso l'Europarlamento

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - La consigliera regionale Francesca Peppucci, 29 anni, potrebbe diventare europarlamentare e dall'Assemblea legislativa dell'Umbria passare direttamente al Parlamento europeo. Manca ormai solo l'ufficialità. "Arriva in maniera inaspettata la possibilità di entrare nella massima assise comunitaria a distanza di quattro anni dalle elezioni europee": sono le prima parole dichiarate all'ANSA da parte dell'ex leghista che da poco è entrata in Forza Italia dopo un primo breve passaggio al gruppo misto.

L'arrivo a Bruxelles di Francesca Peppucci, la seconda dei non eletti nella lista della circoscrizione "Centro" della Lega per il Parlamento europeo, è a seguito delle elezioni per il governo della Regione Lazio, visto che il nuovo presidente Francesco Rocca ha nominato in giunta le due eurodeputate Luisa Regimenti e Simona Baldassarre.

"Il ruolo del deputato europarlamentare - prosegue Peppucci - è un incarico di ampia portata e che in poche circostanze è stato ricoperto da umbri. Pertanto, la notizia del passaggio a mio favore mi riempie di orgoglio e responsabilità verso la mia regione e verso chi ha creduto in me già nel 2019. Al momento dico solo grazie alle tante persone che mi hanno contattato e che mi hanno espresso il loro entusiamo".

Al Parlamento europeo Peppucci si era candidata a 26 anni, risultando tra le più giovani aspiranti e ottenendo 22.163 preferenze. A quanto pare sarà quindi a Bruxelles anche tra le più giovani europarlamentari.

Ora la tuderte Peppucci aspetta solo l'ufficialità della nomina, ma intanto aggiunge: "A seguito di questo, con il partito di Forza Italia e con Andrea Romizi rilascerò ulteriori dichiarazioni e riflessioni in merito". (ANSA).