Birra Perugia sbarca a Panama,per l'occasione nuovo prodotto

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Birra Perugia, birrificio artigianale umbro sempre più amato anche fuori dall'Italia, è sbarcato a Panama con una nuova birra "italiana" per gli appassionati del Centro America. Nei giorni scorsi, infatti, lo staff del birrificio - fondato nel 1875 e riportata in vita da un gruppo di giovani nel 2013 - è volato proprio nella capitale di questo Stato per realizzare la sua prima birra che valica i confini nazionali.

Si tratta di una "Italian Pilsner", stile ormai identificativo del nostro Paese, in crescita di gradimento in patria e fuori che si discosta dalle classiche Pilsner della tradizione ceca e tedesca per la generosa dose di luppolo (anche grazie alla tecnica del dry-hopping) che le conferisce un aroma deciso, fresco e profumato.

Non poteva esserci, dunque, modo migliore che quello di una prestigiosa collaborazione internazionale per festeggiare i dieci anni di attività dell'azienda umbra, già molto conosciuta e vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali.

L'occasione - raccontano i soci di Birra Perugia - è stata data dalla conoscenza, diventata amicizia, con i proprietari di uno dei birrifici più noti e prestigiosi del Centro America: La Rana Dorada, capace di uno spazioso stabilimento a Panama, oltre che di ben dieci locali di somministrazione e vendita della birra.

"L'idea ci è venuta - spiegano i protagonisti - per le numerose richieste di esportazione. Per quanto ci riguarda però siamo intransigenti nel metodo di produzione artigianale delle nostre birre e questo ci fa tentennare nel cavalcare l'export, soprattutto per i mercati lontani. Ma per far felici i clienti non locali, invece di mandare birre dall'Italia abbiamo preferito andare a produrne una in loco, in maniera da garantire qualità e freschezza".

E questo è stato quindi possibile da parte di Birra Perugia grazie alla collaborazione con il birrificio e i birrai de La Rana Dorada, un'amicizia che aveva già portato frutti in passato con la birra Panamanà (Imperial Coffee Stout) dal sapore "latino" fatta a Perugia. (ANSA).