Premio "Raccontami l'Umbria", proclamati i vincitori

Tra le decine di candidature arrivate da Italia, Svizzera, Serbia, Germania, Malta, Spagna, Francia, Stati Uniti e Canada, vince nella sezione Turismo, Ambiente e Cultura la giornalista bergamasca Vannina Patanè per l'articolo "La città che vive d'Arte. Spoleto" pubblicato su Bell'Italia. Per la sezione Umbria del gusto il premio è stato assegnato ad Alessio Turazza per il suo articolo "Trebbiano spoletino. Umbria in bianco oltre il rosso Sagrantino" uscito sulle pagine di Gambero Rosso. Per la sezione Video ha vinto Francesca Pedrazza Gorlero, con "Italy Made with Love - Umbria", trasmesso dalla Pbs. Il video, girato con mezzi e tecniche all'avanguardia, è stato diretto dal regista Patrick Greene. Premio della giuria alla folignate Luciana Barbetti per il suo appassionante video reportage "Quintana, storia ed emozioni" andato in onda sul Tgr Umbria e San Marino Tv. Il premio Scuole di giornalismo lo ha conquistato la giovane toscana Silvia Donnini - dal novembre 2020 impegnata nel Master in Giornalismo "Giorgio Bocca" di Torino - con il suo video "A Città di Castello si celebra la trifola bianca dell'Alto Tevere Umbro" andato in onda su Studio Aperto di Italia 1.

Sono due le menzioni speciali che la giuria ha voluto conferire.

La prima è andata al giornalista ternano Arnaldo Casali per il suo approfondito articolo “Valentino: uno, nessuno o centomila?” pubblicato sul periodico Medioevo.

La seconda menzione speciale è stata conferita al giovane perugino Luca Marroni per il suo video “Umbria Nascosta, Grotta del Monte Cucco” andato in onda sulle frequenze di Umbria TV, emittente per la quale lavora dal 2021. Tutti i premi saranno consegnati nel corso della cerimonia ufficiale che si terrà nella mattinata di venerdì 21 aprile a Perugia, nella sala delle Colonne di palazzo Graziani, in corso Vannucci, nell'ambito del Festival internazionale di giornalismo del cui programma il Premio "Raccontami l'Umbria-Stories on Umbria" è parte integrante sin dalla sua nascita.

