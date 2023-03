Garante detenuti, prioritario istituire Rems in Umbria

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 08 MAR - L'esigenza "prioritaria" dell'istituzione in Umbria di una Rems, residenza per l'esecuzione delle misura di sicurezza per detenuti psichiatrici, e di compiere "uno sforzo per rafforzare la presenza di medici specialistici, soprattutto psichiatri, nelle carcere umbre, sono stati i temi evidenziati nel confronto tra la presidente della Regione Donatella Tesei e il garante per le persone sottoposte a misure restrittive, Giuseppe Caforio, che hanno partecipato alla visita al carcere di Spoleto con il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari.

"Esprimo vivo apprezzamento per la visita dell'esponente governativo che ha voluto incontrare i vertici dei carceri di Spoleto e Terni insieme alla presidente Tesei e all'assessore alla Salute Luca Coletto" ha detto all'ANSA l'avvocato Caforio.

"E' stata l'occasione - ha aggiunto - per avere colloqui diretti con i detenuti e in particolare quelli sottoposti all'alta vigilanza nonché con i responsabili delle strutture sanitarie delle carceri dove si evidenziano le situazioni di maggiore criticità".

Il Garante ha quindi sottolineato di avere "molto apprezzato le parole della presidente Tesei che ha ricordato come in Umbria il 65 per cento dei detenuti provenga da altre regioni". "La governatrice - ha aggiunto - ha anticipato che nell'ambito del confronto sull'autonomia differenziata intende chiedere interventi economici straordinari per i servizi di assistenza sanitaria nelle carceri. Il tema delle risorse finanziarie per la sanità dei detenuti sarà inserito nel confronto immediato sui Livelli essenziali delle prestazioni, Lep, per risolvere problemi ormai atavici nelle carceri".

Caforio ha poi evidenziato la "totale intesa tra la presidente della Regione e il Garante in ordine alle priorità". "E su questo con Tesei - ha concluso Caforio -provvederemo a stilare un piano di priorità per punti per risolvere i problemi più attuali". (ANSA).