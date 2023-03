Appello di Farmaciste Insieme Umbria in occasione dell'8 marzo

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - "Non esiste festa della donna finché esisterà violenza di genere. O finché i diritti delle donne verranno calpestati". Il messaggio, in occasione dell'8 marzo, arriva dalla presidente di Farmaciste Insieme Umbria, Silvia Pagliacci: "Purtroppo - dice - la discriminazione femminile rimane una piaga della nostra società, ed anno dopo anno specialmente in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, l'argomento torna al centro del dibattito. E' giusto però continuare a sensibilizzare ulteriormente i cittadini e l'opinione pubblica verso un tema perennemente all'ordine del giorno, quello della violenza nei confronti delle donne".

A livello nazionale Farmaciste Insieme ha lanciato il Progetto Mimosa, patrocinato da Fofi (Federazione Ordini farmacisti italiani) e Federfarma, proprio per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne anche grazie all'ampia cassa di risonanza garantita dalle farmacie italiane, sempre pronte a sposare iniziative e progetti di tutela della salute. "Grazie alla collaborazione tra Farmaciste Insieme presieduta dalla collega farmacista Angela Margiotta e tramite il coinvolgimento di Fondazione Vodafone - continua Pagliacci - è stata creata un'App denominata Bright Sky, che consente di mappare servizi di supporto e consentire tra l'altro chiamate veloci al 112, che può essere scaricata grazie alla scansione del QRCode stampato sulle locandine di Progetto Mimosa presenti nelle farmacie.

Attraverso questa applicazione le donne vittime di violenza possono trovare una risposta immediata al loro bisogno d'aiuto.

In un anno e mezzo sono stati effettuati circa 3.000 download in tutta Italia". (ANSA).