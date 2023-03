Rifondazione, castello Narni accolga gli anziani

(ANSA) - NARNI (TERNI), 06 MAR - Il castello di S. Girolamo a Narni "potrebbe diventare il luogo adatto ad ospitare gli anziani, oggi dispersi in diverse strutture, lontane dalla città, dove hanno sempre vissuto, e ad avviare e sviluppare una originale sperimentazione permanente". A proporre questo che definisce "una semplice indicazione di un itinerario possibile" è il circolo narnese di Rifondazione comunista intitolato ad Alda Merini.

Il tema è stato affrontato in un incontro alla sala conferenze di Palazzo dei Priori. Presenti diversi rappresentanti di associazioni narnesi, dei sindacati, partiti e del Consiglio comunale.

"Considerato il crescente disagio sociale di giovani e anziani, questi ultimi sempre più isolati e con pensioni al limite della sopravvivenza e le ultime proposte di legge che, nel mentre propongono di aumentare le tariffe delle badanti e propongono, anche, di eliminare il contributo per l'accompagnamento dei non autosufficienti, ritenuto che la comunità, se è tale, nel mentre si oppone a leggi che comportano ulteriori disagi ha il dovere di intervenire per attenuarli, riproponiamo il progetto denominato San Girolamo" ha spiegato Rifondazione. Secondo la quale "ipotizzare la permanenza di tutti gli anziani, autosufficienti o invalidi, dove hanno trascorso la loro vita, evitando di degradare il luogo che li accoglie in un ulteriore casa di riposo, è, forse, un primo passo verso l'utopia che può dare l'avvio ad un lungo viaggio verso orizzonti inesplorati".

Per Rifondazione "gli anziani sono, comunque, una risorsa".

"Quelli autosufficienti - sottolinea - perché, partecipando in maniera attiva alla vita comunale, possono mettere a disposizione i loro saperi, le loro competenze, la loro voglia di rendersi utili e quelli non autosufficienti perché possono stimolare la solidarietà e rafforzare i vincoli comunitari. Il S. Girolamo, quindi, come luogo di accoglienza, del non isolamento e laboratorio di sperimentazione per attività sociali, culturali, sportive e di intrattenimento, gestite dall'intera comunità e finalizzate alla sua autoevoluzione". "E’ del tutto evidente - è stato sottolineato ancora - che ciò presuppone la volontà dell’attuale proprietario di metterlo a disposizione in qualche modo della Comunità, la disponibilità di, originali ed inedite, forme di volontariato e di notevoli risorse finanziarie".