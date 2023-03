Il 7 marzo si riunisce l'Assemblea legislativa dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAR - L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni martedì 7 marzo, dalle 9.30.

All'ordine del giorno: interrogazioni a risposta immediata, disegni e proposte di legge, mozioni.

Question time.

"Aggiornamento sull'attuazione della legge 22 giugno 2016, n.

112 sul 'Dopo di noi'", interroga Francesca Peppucci (FI), risponde l'assessore Luca Coletto.

"Informazioni in merito al credito maturato dall'azienda ospedaliera di Perugia nei confronti di Petroleos de Venezuela e dell'Associazione per il trapianto di midollo osseo onlus", interrogano Valerio Mancini e Manuela Puletti (Lega), risponde l'assessore Luca Coletto. "Informazioni riguardo azioni volte a promuovere il reinserimento sociale delle donne vittime di violenza", interroga Paola Fioroni (Lega), risponde l'assessore Luca Coletto. "Intendimenti della giunta regionale in tema di politiche a contrasto della discriminazione e la violenza di genere - bando di riassegnazione della sede Casa delle donne di Terni", interrogano Tommaso Bori e Simona Meloni (Pd), risponde l'assessore Luca Coletto. "Richiesta di aggiornamento circa l'estensione del contributo finalizzato al rimborso delle spese di acquisto delle parrucche anche per soggetti non affetti da patologie oncologiche", interroga Simona Meloni (Pd), risponde l'assessore Luca Coletto. "Depauperamento della sanità ternana, intendimenti della Giunta", interroga Fabio Paparelli (Pd), risponde l'assessore Luca Coletto. "Tempi di riapertura dello svincolo di Promano della E45", interroga Michele Bettarelli (Pd), risponde l'assessore Enrico Melasecche.

"Gasdotto Tap lungo la dorsale appenninica in area fortemente sismica e a rischio idrogeologico. Valutazione dei rischi, quantificazione dei costi-benefici dell'opera, tutela del patrimonio umano-naturalistico-paesaggistico-ecologico, rispetto delle popolazione delle aree interessate", interroga Vincenzo Bianconi (Misto), rispondono gli assessori Enrico Melasecche e Roberto Morroni.

Disegni e proposte di legge.

"Ratifica dell'intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome", di iniziativa della Giunta regionale. Relatore di maggioranza Daniele Nicchi (presidente Commissione), relatore di minoranza Donatella Porzi (Misto).

Atto solo esame.

"Relazione del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale sull'attività svolta nel 2021 e sui risultati ottenuti".

Risoluzione.

"Attuale situazione degli istituti penitenziari della regione, adozione di iniziative da parte della giunta regionale", proposta di risoluzione della terza Commissione, relatore unico Eleonora Pace (presidente Commissione).

Mozioni.

"Strutture sanitarie e socio sanitarie: applicazione nuove tariffe, verifica ingressi e trasferimento ristori Covid, istituzione tavolo regionale", a firma Andrea Fora (Patto civico) e Tommaso Bori (Pd). "Sull'insegnamento della lingua inglese negli asili nido umbri", a firma Daniele Carissimi (Lega).

"Condanna per l'aggressione da parte di militanti di Azione studentesca del 18 febbraio 2023 presso il liceo Michelangiolo di Firenze e solidarietà per le minacce di provvedimenti disciplinari ricevute dalla dirigente scolastica Savino", a firma Thomas De Luca (M5s). "Impegno della Giunta regionale per il censimento della strumentazione inutilizzata, necessaria per la diagnostica immagini, da destinare alle carceri umbre", a firma Manuela Puletti (Lega).

"Attivazione di misure di contenimento del fenomeno delle baby gang e servizi di volontariato", a firma Francesca Peppucci (FI). "Contributi ai cittadini per la sostituzione e l'efficientamento di impianti di riscaldamento alimentati a biomasse legnose", a firma Daniele Carissimi (Lega). "Misure a sostegno delle comunità delle aree interne dell'Umbria, volte ad arginare le difficoltà di chi ci vive e lavora, al fine di contrastare lo spopolamento, mantenere ed attrarre forza lavoro e progetti d'impresa qualificati e sostenibili, difendere il patrimonio culturale, storico, artistico, spirituale ed enogastronomico". A firma Vincenzo Bianconi (Misto). "Incremento della dotazione economica destinata alle misure regionali in materia di sicurezza". A firma Valerio Mancini e Manuela Puletti (Lega). "Impegno della Giunta regionale per evitare il divieto di detenzione della trota fario, in virtù di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 135/2022, nell'ambito del recepimento del regolamento europeo numero 429/2016". A firma Manuela Puletti e Valerio Mancini (Lega). (ANSA).